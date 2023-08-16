Вечная любовь – возможна! 10 советов, как укрепить отношения

Говорят, любовь живет три года. А вечная бывает только в фильмах или книгах. Не верьте! Длительные чувства могут быть, но над ними нужно усердно работать.

Делимся советами, которые могут помочь сохранить долгосрочные отношения. И раскрываем один секрет любви на всю жизнь.

Смотрите также Где признаться девушке во Львове: 5 малоизвестных мест для романтического предложения

ТОП-10 советов для длительных отношений

1. Не прекращайте общение. Не зря этот пункт стоит на первом месте, ведь большинство проблем в паре из-за недосказанности. Делитесь со своей второй половинкой страхами, переживаниями, надеждами, радостью. Это помогает стать ближе друг к другу и научиться разрешать конфликты.

2. Уделяйте время себе. Время, проведенное наедине с собой или для себя, не менее важно, чем с партнером. Здоровые отношения – не только, когда все время бок о бок. Различные хобби, увлечения, занятия позволяют быть еще более интересными друг для друга. Раскрывайтесь с разных сторон.

В отношениях не стоит забывать о себе / Getty Images

3. Научитесь разрешать конфликты. Да, после того как вы проговорили какую-то проблему, ее нужно решить. Нет никаких пар, которые не ссорились бы. Но любовь живет вечно у тех, кто умеет правильно их решать. Вот несколько советов:

"нападайте" на проблему, а не друг на друга;

слушайте своего партнера и не перебивайте;

идите на компромисс;

не оскорбляйте друг друга;

проявляйте искреннюю заинтересованность в проблеме.

4. Умейте попросить прощения и простите. Никто в мире не застрахован от ошибок. Конечно, в отношениях они могут быть от бытовых и более серьезных. Не считайте, что прощение – проявление слабости. Оно ключевое в любви и позволит смягчить всю горечь отношений.

5. Общие новые хобби. Ничто так не объединяет, как совместные занятия. Они освежают отношения и делают их увлекательными. А одно исследование показало, что 1,5 часа в неделю совместного занятия для супругов делает их более удовлетворенными своим браком.

Общие хобби объединяют / Shutterstock

6. Будьте благодарны. Краткое слово "спасибо" может продолжить ваши отношения. Спасибо за бытовые мелочи. Это выражает приверженность вашему партнеру, проявляет большую близость.

7. Смейтесь вместе. Смех не только поднимает настроение и предотвращает сердечные заболевания, но и укрепляет отношения. Многие пары, которые любят от души посмеяться, вероятно, могут дольше быть вместе.

Смех продолжает отношения / Getty Images

8. Брак должен быть приоритетом. Не игнорируйте своего партнера. В длительных отношениях может утрачиваться романтика первых свиданий – восстановите ее. Будьте физически интимны друг для друга.

Доказано, что выделяющийся во время физической близости окситоцин снижает уровень тревоги, одновременно увеличивая доверие между партнерами.

9. Общие ритуалы. Речь идет не о мистике или гадании, а, например, о бытовых привычках. Завтрак вместе – самый простой ритуал, который можно провести в вашей семье. На установление определенных ритуалов может уйти длительное время, но вы же хотите, чтобы ваша любовь длилась вечно?

10. Помощь извне. Время от времени обращайтесь к своему психотерапевту. Он помогает преодолеть не только кризис в отношениях, но и поддерживать их на протяжении всего периода.

Общение с психотерапевтом поможет укрепить отношения / freepik

Секрет вечной любви. Не бойтесь примеров неудачной любви. В жизни случаются разные ситуации, когда парам приходится поставить точку в отношениях. Активно работайте над своими. Используйте перечисленные советы, чтобы убедиться – любовь может продолжаться вечно.