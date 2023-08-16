Каравай, танец под платком и другие: 10 свадебных украинских традиций и их значение

16 августа 2023, 10:32
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"1+1"

Украинские свадьбы издревле известны своими традициями, особым колоритом. До и во время церемонии венчания и самого празднования совершаются многие обряды, каждый из которых имеет свое значение.

Что такое рушниковая церемония, танец под платком, свадебный хоровод и другие традиции – рассказываем дальше.

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Украинские свадебные традиции, которые вы должны знать

  1. Девичник и мальчишник. Перед свадьбой невесты прощаются со своей свободой. Друзья организуют для них особые вечера, где вспоминают особые общие моменты.
  2. Рушниковая​ церемония. Это особенная украинская традиция, символизирующая слияние двух семей в единую. После церемонии бракосочетания молодожены выходят из церкви, держа края полотенец, пересекающих их пути. Это символ того, что с этого момента они объединяют свою жизнь и становятся одним целым.
  3. Свадебный хлеб. Невесте и жениху подают большой хлеб, который они вместе разламывают, кормя друг друга первым кусочком – в знак гармонии и понимания в супружеской жизни. Свадебный хлеб – это символ изобилия.
  4. Танец под платком. Платок – символ девичьей чести, передается от незамужней девушки к невесте. Девушка поднимает платок над молодоженами, когда те танцуют под ним, показывая этим свою любовь и слияние в одну семью.


Какие традиции есть на свадьбе / Фото Pixabay

  1. Каравай – символ объединения и гостеприимства. По традиции его украшают узорами и фигурками, символизирующими согласие и процветание. Подавая каравай на свадьбе, молодоженам желают счастья, здоровья и довольства.
  2. Сваты. Эти люди на свадьбе обеспечивают развлечения. Они организуют разные конкурсы и испытания для жениха.
  3. Веселье. Танцы, пение, конкурсы – все это важная часть украинской свадьбы. Жених и невеста самостоятельно выбирают, какие развлечения хотят на своем празднике.
  4. Передача семейных обрядов. Это можно разбить с помощью песен, полотенец, примет и т.д. Семейные обряды передаются из поколения в поколение, чтобы сохранить связь со своими предками.
  5. Свадебный хоровод. В конце свадьбы молодая пара и все гости собираются в большой круг, образуя свадебный хоровод, танцуют, держась за руки. Так все выражают радость и единство.
  6. Выпускание голубей. Церемония свадебного обряда заканчивается тем, что невесты испускают в небо голубей – символ мира, любви и верности. Отлет голубей – новое начало и благословение на счастливую супружескую жизнь.
Автор: Христина Кобак