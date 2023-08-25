Вечер романтики в пятницу: 5 украинских фильмов, которые вы хотите посмотреть с любимым человеком

После насыщенной рабочей недели хочется отдохнуть в компании самых родных. Многие пары остаются дома наедине, чтобы перезагрузиться и приятно провести время. Идеальный вариант – просмотр легкого фильма, с которым можно хоть на немного отвлечься от тяжелого настоящего.

24 Канал подготовил подборку украинских фильмов, которые вы захотите посмотреть в этот летний вечер. Положительные эмоции и романтическая атмосфера гарантированы.

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"Свингеры"

2018Ольга Полякова, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко

Со временем страсть в отношениях угасает. В "Свингерах" показали истории трех пар, полностью погрузившихся в повседневность и бытовую рутину. Чтобы восстановить чувства, они обращаются к неординарному подходу.

"Свингеры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я работаю на кладбище"

2021Виталий Салий, Виктория Городецкая, Анна Иванова, Андрей Исаенко, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Римма Зюбина

Главный герой картины Саша устанавливает памятники на кладбище. Кроме заказчиков и могил вокруг него есть цинизм, ирония и криминальные столкновения. А также мужчина переживает собственную психологическую травму. Однако в его жизни всегда есть место для надежды.

"Я работаю на кладбище": смотрите онлайн трейлер фильма

"Нереальный КОПец"

2021Станислав Боклан, Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук, Анна Саливанчук, Полина Логунова, Влад Яма, Борис Барский

По сюжету президент приказал, что все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Такое решение становится проблемой для начальника полиции Петра Бурундяка, начинающего строить политическую карьеру. Тогда он вызывает из Америки своего ленивого сына Василия и устраивает его патрульным своего участка. А что случится с парнем на улицах Одессы? Смотрите фильм.

"Нереальный КОПец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Соседка"

2022Ксения Мишина, Артемий Егоров, Jerry Heil, Анна Тринчер и другие

Это легкая романтическая комедия, в которых показана история двух разных персонажей – ярого холостяка, готового на все ради приключений, и ответственной учительницы музыки, самостоятельно воспитывающей двоих детей. Герои соблюдают свои ценности, пока не произойдет одно событие, которое может изменить их жизнь.

"Соседка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Звезды по обмену"

2022Оля Полякова, Михаил Хома, Олег Волощенко и другие

В центре сюжета – популярные исполнители, превращающие конкуренцию в ожесточенную рознь. Однако после очередного спора на публике главные герои просыпаются в теле своего врага. С этого момента начинаются курьезные приключения, поскольку теперь они могут не просто насолить друг другу, а разрушить карьеру.

"Звезды по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма