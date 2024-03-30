С ним я расцвела, – 29-летняя украинка рассказала о браке с 60-летним немцем

29-летняя Юлия из Украины стала популярной в тиктоке после того, как откровенно рассказала о своем браке с немцем Михаэлем, который старше ее на 31 год. Влюбленные часто сталкиваются с хейтом, однако им на него – безразлично.

Супруги безумно влюблены

Юлия и Михаль вместе уже 6 лет. Живут они в Германии.

Читайте также Дважды помолвлена, но не замужем: история любви Леди Гаги, которая мечтает о семье и детях

Еще до переезда Юлия начала учить немецкий язык. Сейчас с мужем она общается исключительно на немецком. Влюбленные поженились в Дании, а теперь счастливо живут в Германии. Они обожают животных, поэтому имеют двух собак и двух котов.

Украинка рассказала о браке с вдвое старшим немцем: видео

Юлия и Михаэль очень счастливы вместе, однако в комментариях незнакомцы их часто упрекают из-за большой разницы в возрасте. Михаэль признался, что когда у него возникли чувства к Юлии, он не задумывался о разнице в возрасте.

Если я буду руководствоваться только разумом, то останусь один на всю жизнь. Если кому-то что-то не нравится – пусть идет на*уй,

– сказал мужчина.

Юлия отметила, что они не делали ничего незаконного, ведь она – давно совершеннолетняя. Влюбленные считают, что им просто завидуют, ведь они понимают друг друга с полуслова.

Юлия включает мужу украинские песни: видео

Женщина призналась, что в отношениях с Михаэлем она по-настоящему расцвела. Все потому, что любимый постоянно мотивирует ее, делает комплименты и помогает решать проблемы. А еще Юля и Михаэль почти не ссорятся.

Несмотря на то, что многие незнакомцы осуждают их, есть и те пользователи, которые искренне восхищаются парой и желают еще больше любви.