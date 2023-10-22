Все плакали, когда смотрела эти фильмы: угадай ленту за кинопарой
Есть кинопары, истории любви которых доводили до слез многих из нас. Если вы любите смотреть мелодрамы, то этот тест – точно для вас. Проверьте, как хорошо вы смотрели эти фильмы в увлекательном тесте 24 Канала.
Есть фильмы, просмотр которых никогда не надоедает. Их можно смотреть снова и снова, и каждый раз так же искренне сочувствовать героям.
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Мы предлагаем вам угадать название фильма по кинопаре, которая в нем была. Возможно, после этого теста вы захотите посмотреть один из этих фильмов снова, чтобы еще раз пережить эту историю любви.
Если какой-то из этих фильмов был вам незнаком – это прекрасно! Теперь вы можете насладиться его просмотром.
Подборка романтических фильмов
Если вы не знали, что посмотреть сегодня вечером, то мы об этом позаботились. Ловите еще одну подборку романтических фильмов:
- "Пора на праздник". Это легкий и приятный фильм на вечер, который не заставит вас плакать, а позволит отдохнуть после рабочего дня. В главных ролях – очаровательная Эмма Робертс и красавец Люк Брейси.
- "Отдых по обмену". Интересная история двух женщин, которые хотели уйти от своих проблем и решили поменяться домами на праздники. Что из этого вышло? Смотрите в фильме с настоящими легендами кино – Кейт Уинслет и Камерон Диас.
- "Еще одна из рода Болейн". Фильм показывает любовный треугольник короля Англии Генриха VIII, Анны Болейн и ее сестры Марии. Для любителей истории – то, что нужно!