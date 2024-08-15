Фантастическая история произошла в Кентукки – США. Муж Барбары – Гленн Грегори – потерял кольцо вскоре после медового месяца. Реликвия исчезла, когда супруги сажали дерево. Долгое время кольцо активно искали, одновременно, к сожалению, это не дало никакого результата.

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Кольцо неожиданно вернулось через 61 год

Барбара рассказала, что Гленн уже отошел в вечность. Мужчину похоронили на ферме в округе Генри. Именно там в далеком 1963 году Гленн потерял обручальное кольцо. После потери любимого Барбара обратилась к Джонатану Сирси из компании Searcy Monument Co, чтобы тот установил ему надгробие. Во время работы Сирси заметил, как что-то сверкает. Да, это было обручальное кольцо.

Шансы – миллион к одному. Это как найти иголку в стоге сена. Бог действует неисповедимыми путями,

– заметила Барбара.



Барбара и Гленн / Скриншот из видео

Впоследствии Барбара заметила, что это – первое из двух колец, которые за свою жизнь потерял Гленн. Третье – она оставила в память о любимом, а не положила в гроб. Тронутая женщина добавила: "я подумала, что он может потерять его по дороге на небеса".