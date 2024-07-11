Любовь победила диагноз: история любви Кота и Татаринцевой, которые стали родителями

Наталья Татаринцева и Евгений Кот 10 июля стали родителями. Их дочь родилась, несмотря на диагноз бесплодие. Влюбленные уже были готовы решиться на ЭКО, а тогда решили обняться и ждать чуда. В конце концов, их любовь победила.

Редакция Love 24 поздравляет супругов и вспоминает их историю любви. Началась она с проекта "Украина имеет талант".

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От шоу до искренней любви и семьи

Коллеги Наталья и Евгений встретились во время шоу "Украина имеет талант". Тогда танцовщик был режиссером-постановщиком, а танцовщица – участницей проекта. Уже вскоре они начали чувствовать, что между ними зарождается чувство.

Уже в 2019 году Евгений и Наталья порадовали поклонников новостью о свадьбе. Церемония состоялась на острове Муреа, который считают одним из самых романтичных в Тихом океане. Все потому, что по форме он напоминает сердце, а также имеет белоснежные пляжи и прекрасную бирюзовую воду.



Свадьба влюбленных / Фото из инстаграма Евгения Кота

Слухи о романе с Мишиной и неожиданная откровенность

С тех пор пара не афишировала детали своей истории любви. Однако влюбленные часто делились романтическими фотографиями. В 2019 году Кот принял участие в проекте "Танцы со звездами". Его партнершей была Ксения Мишина. Долгое время ходили слухи, что Наталья ревнует любимого. Однако Евгений заявил, что это не имеет ничего общего с реальностью. В свою очередь Ксения рассказала: она знакома с Натальей и уважает ее.

Стоит заметить, что впоследствии Кот сделал признание, которое заставило поклонников пары поволноваться.

Когда мы с Ксюшей познакомились, то после первой встречи я пришел к Наталье и честно сказал, что Ксения очень красивая. У нас с ней может быть роман. И был. Мы же целовались с Мишиной прямо на паркете,

– заявил он.

Путь к желанному отцовству

Начало полномасштабной войны России с Украиной Евгений и Наталья встретили в Киеве. Приняли решение временно покинуть столицу только после того, как чуть не задохнулись от угарного газа. Евгений предложил Наталье уехать из Украины, однако она осталась и поняла, что хочет ребенка.



Пара вместе прошла через все испытания / Фото из инстаграма Евгения Кота

"Хочу детей, мне пофиг, что происходит в мире, мне нужен ребенок от тебя. Мы это сделаем, это наша жизнь и я хочу, чтобы она происходила таким образом. Я была готова в любой момент, здесь и сейчас", – рассказала Наталья.

Однако впереди был долгий путь. Врачи даже ставили диагноз бесплодие. Однако вера Натальи и Евгения друг в друга и в их историю сделала чудо. В декабре 2023 года супруги сообщили, что ждут первенца.