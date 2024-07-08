Отношения Лопес и Афлека – топ-тема сезона. Слухи об их разводе появляются постоянно. Более того, последнее время СМИ писали о том, что на браке уже поставили точку. Однако, возможно, еще не все потеряно.

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Как Джей Ло намекнула на примирение с любимым

На днях Джей Ло "подловили" в Нью-Йорке на прогулке. Для променада она выбрала светлый костюм и роскошную шляпу. Кроме того, образ Ло дополнила браслетом с буквой B. Поклонники восприняли это как очень хороший знак. Они надеются, что любимая пара сможет пройти через очередной сложный этап в их отношениях и, конце концов, остаться счастливыми вместе.



Лопес подловили с браслетом с буквой B / Celebrity News

Стоит заметить, что Джей Ло и Афлек своей историей любви опровергают фразу "дважды в одну реку не войдешь". Они возобновили свои отношения через 20 лет после развода. Второй раз обручились они в 2022 году, и в том же году отгуляли роскошную свадьбу в Лас-Вегасе. С тех пор регулярно появляются слухи, что в паре – что-то не в порядке.