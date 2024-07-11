Редакція Love 24 вітає подружжя й пригадує їхню історію кохання. Почалася вона з проєкту "Україна має талант".

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Від шоу до щирого кохання і сім'ї

Колеги Наталія та Євген зустрілися під час шоу "Україна має талант". Тоді танцівник був режисером-постановником, а танцівниця – учасницею проєкту. Вже невдовзі вони почали відчувати, що між ними зароджується почуття.

Вже у 2019 році Євген та Наталія потішили шанувальників новиною про весілля. Церемонія відбулася на острові Муреа, який вважають одним з найромантичніших у Тихому океані. Все тому, що за формою він нагадує серце, а також має білосніжні пляжі та прекрасну бірюзову воду.



Весілля закоханих / Фото з інстаграму Євгена Кота

Чутки про роман з Мішиною й несподівана відвертість

Відтоді пара не афішувала деталі своєї історії кохання. Однак закохані часто ділилися романтичними світлинами. У 2019 році Кот взяв участь у проєкті "Танці з зірками". Його партнеркою була Ксенія Мішина. Тривалий час ходили чутки, що Наталія ревнує коханого. Однак Євген заявив, що це не має нічого спільного з реальністю. Своєю чергою Ксенія розповіла: вона знайома з Наталією і поважає її.

Варто зауважити, що згодом Кот зробив зізнання, яке змусило шанувальників пари похвилюватися.

Коли ми з Ксюшею познайомилися, то після першої зустрічі я прийшов до Наталі і чесно сказав, що Ксенія дуже гарна. У нас з нею може бути роман. І був. Ми ж цілувалися з Мішиною просто на паркеті,

– заявив він.

Шлях до омріяного батьківства

Початок повномасштабної війни Росії з Україною Євген та Наталія зустріли у Києві. Ухвалили рішення тимчасово залишити столицю лише після того, як мало не задихнулися від чадного газу. Євген запропонував Наталії виїхати з України, однак вона залишилася й зрозуміла, що хоче дитину.



Пара разом пройшла через всі випробування / Фото з інстаграму Євгена Кота

"Хочу дітей, мені пофіг, що відбувається у світі, мені треба дитина від тебе. Ми це зробимо, це наше життя і я хочу, щоб воно відбувалося таким чином. Я була готова у будь-який момент, тут і зараз", – розповіла Наталія.

Однак попереду був довгий шлях. Лікарі навіть ставили діагноз безпліддя. Однак віра Наталії та Євгена одне в одного та в їхню історію зробила диво. У грудні 2023 року подружжя повідомило, що чекає на первістка.