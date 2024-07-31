Пылкий итальянец и красавец-футболист: с кем у Дарьи Билодид были истории любви

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид редко делится деталями личной жизни. Однако известно, что у нее были две истории любви.

Пока неизвестно, находится ли Дария в отношениях. Две предыдущие истории любви завершились тем, что экс-влюбленные решили идти разными путями. Love 24 рассказывает, что известно об этом.

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"Он был звездой"

В 17 лет Дарья познакомилась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле. Первые встречи состоялись в жаркой Испании во время сборов. Дарья призналась, что Фабио ей понравился с первой встречи. Его образ поражал.

Он был такой звездой, популярным парнем, который пользуется женским вниманием, который на виду. С красивым лицом и фигурой и плюс олимпийский чемпион. Меня это все поразило,

– рассказала Дарья.

Тогда они с Фабио немного пообщались. Однако Дарья держалась немного в стороне, и именно это и зацепило Фабио. В конце концов, будущие влюбленные начали переписываться в соцсетях. Вторая встреча состоялась в Баку. Дарья тогда победила на чемпионате мира. Дария и Фабио имели всего три дня, однако этого оказалось достаточно, чтобы начать отношения.



Дарья и Фабио / Фото из инстаграма Дарьи

Впоследствии Фабио решил приехать в Киев. Он даже познакомился с родителями Дарьи. Однако неожиданно она поняла, что это – не любовь. Именно Дарья поставила точку на этих отношениях. А Фабио до сих пор говорит, что никого так не любил, как Дарью.

Отношения с футболистом

Также известно, что Дарья встречалась с футболистом Денисом Поповым. Много деталей об этих отношениях влюбленные не раскрывали. Известно, что они впервые встретились на Олимпийской базе в Конча-Заспе. В то же время знакомство состоялось уже в соцсетях.



Денис и Дарья / jetsetter.ua

Пара призналась, что им трудно совмещать графики. Однако некоторое время все удавалось. Неизвестно, что стало причиной развода Дарьи и Дениса. Они отписались друг от друга в соцсетях и ничего не комментировали.