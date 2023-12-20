Зациклены на работе: 4 знака зодиака, которые выберут карьеру вместо отношений

Часть людей – трудоголики. Между личной жизнью и карьерой они часто выбирают последнее.

Так, этому подвержены 4 знака зодиака. В частности, Козерог, Лев, Дева и Водолей, передает 24 Канал.

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Козерог

Родившиеся под этим знаком зодиака преимущественно трудоголики. Они очень трудолюбивы и стремятся добиться значительных успехов. Козероги могут быть зациклены на работе.

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Лев

Львы сильно нуждаются быть в центре внимания. Они часто пытаются показать себя и быстро подняться по карьерной лестнице.

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Дева

Эти люди перфекционисты. Чтобы получить лучший результат, Девы могут очень много работать, уделять время карьере, а не личной жизни.

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Водолей

Водолеи ответственны и трудолюбивы. Они очень много своего ресурса уделяют карьере, так что на личную жизнь может не хватать.

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