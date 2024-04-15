Невеста уже купила свадебное платье

Трагедия случилась 13 апреля в Сиднее. Полицейский Эшли Уайльди уже заканчивал свою рабочую смену, когда поступило сообщение о резне в торговом центре.

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Эшли вместе с другими полицейскими спешил на место происшествия и точно не ожидал увидеть среди жертв преступления свою возлюбленную – Дон Синглтон. Когда правоохранители приехали в торговый центр, больной шизофренией мужчина уже убил 6 человек. Жертвами убийцы стал охранник и 5 женщин, среди которых и была Дон.

Дон и Эшли были вместе еще со школы. Они планировали пожениться в этом году. На прошлой неделе невеста купила свадебное платье и разослала приглашения на свадьбу всем гостям.

Дон была дочерью известного австралийского предпринимателя и мультимиллионера Джона Синглтона, который работает в сфере маркетинга.



Невеста стала жертвой резни в торговом центре / Фото из соцсетей

Сейчас все друзья и родные поддерживают Эшли, который переживаю потерю любимой. Они отмечают, что Дон была милой и доброй. Ближайшая подруга убитой невесты также в отчаянии, ведь она уже написала свадебный тост, который теперь никогда не прозвучит.

Заметим, нападающего, который с ножом бросился на людей в торговом центре, застрелили после того, как он попытался напасть на полицейского.