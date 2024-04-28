Том Голланд и Зендея решились на решение, которое изменит их жизнь

Том Голланд и Зендея – одна из любимых пар для поколения тиктока. Влюбленные познакомились на съемках "Человека-паука" и вместе уже 8 лет.

Пара Тома Голланда и Зендеи в Голливуде считается образцовой. Они выглядят очень счастливыми вместе и всячески оберегают конфиденциальность собственных отношений. А их история любви ни разу не была связана со скандалами. Том и Зендея не изменяют друг другу даже на страницах "желтых" изданий.

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По данным СМИ, влюбленные уже обручились, хотя и не спешат делиться радостной новостью даже с поклонниками. Тем временем инсайдеры сообщают: Том и Зендея готовы сделать следующий шаг, который изменит их жизнь. Пара уже всерьез обсуждает свадьбу. Однако никаких дат или другой конкретики пока не раскрывают. Подчеркивают, что влюбленные не собираются нарушать конфиденциальность своей лав стори.

Пара счастлива вместе. В то же время и Том, и Зендея сосредоточены на собственных карьерах. Это занимает очень много времени. Однако влюбленные находят время, чтобы насладиться обществом друг друга. К слову, Том готовится вернуться на британскую сцену и сыграть Ромео Монтекки в бессмертной драме Шекспира. Тем временем Зендея задумалась о возвращении к музыке.