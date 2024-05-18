Любовь или дружба: что на самом деле между звездами "поттерианы" Томом Фелтоном и Эммой Уотсон

Том Фелтон и Эмма Уотсон сыграли уже культовые роли Драко и Гермионы в фильмах о Гарри Поттере. Несмотря на то, что их герои были фактически врагами, актер и актриса прекрасно общаются. Поклонники даже подозревают, что между ними – нечто большее, чем дружба.

Несмотря на то, что между Драко и Гермионой не было ни одного романтического взаимодействия, тысячи поклонников продолжают верить в возможность их пары. Фандом "Драмионы" – один из самых мощных во вселенной "Гарри Поттера". Стоит заметить, что, очевидно, на это повлияла химия между Томом и Эммой. Love 24 рассказывает, что известно об их истории.

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Были ли отношения между Томом и Эммой

Дружба Тома и Эммы началась на съемочной площадке фильмов о "Гарри Поттере" и сохранилась после завершения работы над проектом. Актер и актриса часто проводят время вместе. Из совместных фото и кадров папарацци становится очевидно, что они наслаждаются каждой минутой вместе.

Эмма признавалась: они с Томом – соулмейты (родственные души), а их любовь (не романтическая) друг к другу настолько сильная, что ее даже трудно объяснить.



История Тома и Эммы продолжается / Getty Images

Между тем Том был максимально откровенным в своих мемуарах "По ту сторону волшебной палочки" (на украинском книгу издала "Лаборатория"). Он заметил, что во времена съемок "потеррианы" его девушка чувствовала, что между ним с Эммой "есть что-то невысказанное".

Я использовал старую фразу "Я люблю ее как сестру". Но это было нечто большее. Не думаю, что был влюблен в Эмму, но я любил и восхищался ею как человеком, и не мог никому объяснить свои чувства,

– признался Том.

Он добавил, что точно знает: Эмма всегда будет рядом с ним, а он будет рядом с ней. А, значит, впереди – продолжение прекрасной истории.