От сценария к реальности: кем на самом деле были влюбленные Джек и Роуз из "Титаника"

Уже через считанные дни мир будет чтить годовщину одной из крупнейших трагедий XX века. В ночь на 15 апреля 1912 года затонул лайнер "Титаник". А более 80 лет спустя Джеймс Кэмерон подарил миру историю одной из самых культовых пар в истории кино: Джека Доусона и Роуз Дьюитт Бьюкейтер.

По сюжету, юная Роуз плывет на "Титанике" в США, чтобы там выйти замуж за своего состоятельного жениха Кела Хокли. Несмотря на то, что в глазах общества свадьба с ним выглядит как мечта, Роуз хочет для себя другой судьбы. Отчаявшись в будущем, Роуз чуть не прыгает за борт "Титаника". Однако в последний момент ее спасает молодой художник Джек Доусон, который выиграл билеты на лайнер в карты. Love 24 рассказывает, кем были Джек и Роуз и в реальной жизни и была ли между ними любовь.

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А что же было в реальности

Джек Доусон и Роуз Дьюитт Бьюкейтер – герои, которые живут только на экране и в сердцах поклонников. Однако нельзя отрицать их связь с реальностью.



История любви Джека и Роуз – одна из самых прекрасных в мире кино / Кадр из фильма

Сначала сам Джеймс Кэмерон считал, что история Джека Доусона – фантазия сценаристов на 100%. В то же время он почувствовал настоящий шок, когда на кладбище Fairview Cemetery в Новой Шотландии (Канада) обнаружили могилу "Дж Доусона". Нет, все-таки не Джека, а Джозефа Доусона, молодого ирландца, который работал на "Титанике" с углем. 23-летний Джозеф никогда не влюблялся в пассажирку первого класса (по крайней мере, из того, что мы знаем). В то же время по одной из версии, дома в Ирландии его ждала возлюбленная. К сожалению, Джозеф погиб той страшной ночью, когда "Титаник" затонул в водах Атлантического океана.

После выхода фильма Джеймса Кэмерона могила Джозефа Доусона стала местом паломничества для поклонников истории Джека и Роуз. Однако некоторые задумываются над этичностью этого момента, ведь люди приходят на могилу, чтобы прежде всего оплакивать вымышленного героя, а не реального человека, который там похоронен. В то же время другие отмечают, что благодаря фильму историю Джозефа Доусона знает мир.

Между тем прототипом Роуз Дьюитт Бьюкейтер стала художница, скульптор и керамистка Беатрис Вуд. Она не была пассажиркой "Титаника", однако подарила Роуз бунтарский характер и любовь к свободе и искусству. Сама Вуд отвергала тогдашние стереотипы о том, какой должна быть жизнь женщины, и посвятила время искусству и познанию себя. Бунтарский дух Вуд очаровывал. Именно в истории этой женщины Джеймс Кэмерон увидел Роуз.



Беатрис Вуд / Wikipedia

Вуд путешествовала, познавала мир, влюблялась. Хотя и, конечно, она никогда не встречала художника Джека Доусона.

Интересно, что Вуд замечала, что так и не посмотрела ни разу "Титаник". Хотя Кэмерон прислал ей копию фильма.