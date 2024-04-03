Школьная история любви Элейн и Роланда началась еще в далеких 1950-х. Тогда влюбленные вместе учились в школе. Роланд рассказал, что Элейн была самой умной девушкой в классе: знала ответ на каждый вопрос.

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Кроме того, Роланд замечает, что его будущая жена была "очень горячей". Между тем Элейн также вспоминает своего возлюбленного в юности с восторгом. Она признается, что "Роланд был таким красивым, как только мог быть, он был звездой, и он нравился всем девушкам". Элейн добавляет: ей нравилось нравиться ему.



Свадьбу Элейн и Роланда называют событием века / People

В то же время после школы пути Роланда и Элейн разошлись. Судьбоносной для влюбленных стала встреча в 2003 году: тогда одноклассники встретились, чтобы отпраздновать 50 лет после завершения школы. В ту праздничную ночь влюбленные почувствовали, что между ними есть химия. На прощание Роланд не удержался и поцеловал Элейн.

Долгое время влюбленные наслаждались своей историей любви, а решение пожениться приняли в 2023 году. Свадьба состоялась во Флориде в кругу самых близких людей. Роланд и Элейн счастливы вместе. А пользователи сети отмечают, что их история должна стать книгой или фильмом. Она доказывает: разминуться со "своим" человеком невозможно.