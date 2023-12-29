Сын Арнольда Шварценеггера обручился: фото уникального кольца

Старший сын Арнольда Шварценеггера Патрик в период рождественских праздников наконец-то решился сделать предложение своей любимой Эбби Чемпион. Пара находится в отношениях уже 8 лет.

30-летний Патрик Шварценеггер не торопился со столь важным шагом. Он сделал предложение своей 26-летней любимой только тогда, когда уже был полностью уверен в своих планах на будущее и твердых чувствах к девушке.

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Предложение на праздники

Патрик поделился красивыми фотографиями из помолвки в своем инстаграме. На фото видно, что предложение было на пляже. Чтобы добавить романтики, мужчина заказал большую фигуру сердца из роз. Пара счастливо улыбалась и целовалась.

На пальце модели красуется уникальное кольцо, не похожее на все остальные. Вместо стандартного с большим бриллиантом по центру, Патрик выбрал колечко с двумя большими бриллиантами.

После самого предложения пара пошла праздновать в ресторан. Влюбление ели большой торт с их фотографией.

Молодожены получают поздравления

В комментариях под постом все приветствовали молодоженов. Мать Патрика и бывшая супруга экс-губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер порадовалась за сына и невестку.

Браво, мы все очень рады за тебя, за твою любовь и твое будущее. Твоя любовь вдохновляет! Я очень счастлива!

– написала Мария Шрайвер.

К поздравлениям присоединилась звезда фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер: "Теперь я могу умереть счастливым". А его жена, которую тоже зовут Тейлор, добавила: "Лучшая новость в истории".

Патрик и Эбби начали встречаться в 2015 году. Несколько лет назад мужчина публично вспоминал их первое свидание: "Я знал, что мы найдем общий язык с того момента, как у нас было первое свидание, и ты заказала детское меню".