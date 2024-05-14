Ради него женщины разводились: что известно о таинственной личной жизни Святослава Вакарчука

Украинский музыкант Святослав Вакарчук 14 мая празднует свой 49-й день рождения. Лидер группы "Океан Эльзы" ведет активную общественную деятельность, однако о его личной жизни известно очень мало. Несмотря на огромную популярность, Вакарчуку удается держать сердечные дела вдали от глаз публики.

По случаю дня рождения легендарного певца Love24 решил рассказать, кому сейчас принадлежит его сердце.

Читайте также "Человеку нужен человек": что известно о бойфрендах Alyona Alyona

Женился спустя 15 лет совместной жизни

Еще в студенческие годы юный Вакарчук познакомился с красивой брюнеткой Лялей Фонаревой. Их отношения зародились практически одновременно с создания легендарного "Океана Эльзы". Ляля – стилист, которая закончила Лондонскую школу стилистов Toni&Guy. Именно она отвечала за имидж участников группы, а впоследствии даже стала арт-директором.



Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото из соцсетей

Музыкант так очаровал старшую на 2 года Фонареву, что она развелась со своим мужем – львовским бизнесменом Владимиром Тарасюком, – от которого родила дочь Диану. Друзья и знакомые удивились этому поступку женщины, однако она решила пойти по зову сердца.

По словам инсайдеров, Вакарчук усыновил дочь любимой. Пара постоянно была вместе – на гастролях, репетициях и дома.

Вакарчук и Фонарева были безумно влюблены, но жениться не спешили. Святослав не видел смысла в заключении государственного брака. Однако в 2015 году знакомые пары заявили, что влюбленные наконец узаконили свои отношения. Это была скромная церемония, на которую пригласили только самых родных.



Вакарчук полюбил дочь жены как родную / Фото из соцсетей

Своим секретом счастливых отношений в одном из интервью Святослав назвал "уважение и взаимность". Он посвятил любимой не одну песню, но в 2021 году музыкант ошеломил новостью – их с Лялей дороги разошлись. Ни Вакарчук, ни Фонарева не объясняли своего разрыва, но знакомый пары – продюсер Евгений Рыбчинский – намекнул, что инициатором такого решения был музыкант.

Я бесконечно благодарен ей за более 20 лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все,

– написал Вакарчук в фейсбуке.

Depo.ua отмечало, что Фонарева тяжело переживала разрыв и даже попала в больницу.

Интересно Она сделала первый шаг: как Елена и Тарас Тополя стали одной из самых крепких пар шоубиза

Новая любовь музыканта

В 2021 году стало известно, что у Вакарчука родился сын Иван. Матерью первенца музыканта стала продюсер Евгения Яцута, которая еще в 2018 году снимала клип для "Океана Эльзы". Отношения между коллегами якобы возникли еще в 2020 году, и именно тогда музыкант ушел от Ляли. Он пытался скрыть изменения в личной жизни, но Евгения якобы была против, поэтому Вакарчуку пришлось публично сообщить о разрыве с первой женой.



Матерью сына Вакарчука стала Евгения Яцута / Фото из соцсетей

История любви Вакарчука с Евгенией очень похожа на начало отношений с Лялей. Ведь Яцута также была замужем и воспитывала дочь с продюсером Денисом Сониным. Она бросила мужа ради певца.

Вакарчук не публикует совместных фотографий с любимой в соцсетях и вообще никогда о ней не говорит. Похоже, он придерживается мнения, что личная жизнь должна оставаться подальше от любопытных глаз поклонников.

В 2022 году на странице группы "Океан Эльзы" сообщили, что у Святослава родилась дочь Соломия. Так что теперь он отец двух малышей.

После полномасштабного вторжения России в Украину Вакарчук начал часто ездить на фронт. В интервью он признался, что редко видится с женой и детьми, но именно эти встречи придают ему сил.