Хотел убедиться: жена узнала, что перед свадьбой муж встречался с бывшей

Жена всю жизнь чувствовала, что родственники и друзья ее мужа предпочитают его бывшую девушку. Женщина всегда чувствовала себя от этого подавленной. Однако недавно она узнала кое-что, что ее просто ошеломило.

Мужчина не давал причин сомневаться в нем

Жена поделилась этой историей анонимно, поэтому мы назовем ее Мэри. По словам женщины, ее будущий муж бросил свою девушку Камиллу, потому что не видел с ней будущего. Все его родные были шокированы, ведь им очень нравилась Камилла.

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Потом мы встретились и вскоре я поняла, что все его родные предпочитают ее. Я даже слышала, как кое-кто называл меня Камиллой. Мне нравится моя внешность, хоть я и не высокая голубоглазая блондинка, как она. Но парень никогда не давал мне никаких причин сомневаться в нем. Он производил на меня впечатление, что он точно знал, чего хочет,

– рассказала Мэри.

Через несколько месяцев бойфренд сделал Мэри предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Мужчина объяснил своей маме, что выбрал Мэри, поэтому ей придется с этим смириться, если она хочет быть на свадьбе. В общем Мэри всегда была уверена в любимом и в его чувствах к ней.

Через 3 года свекровь сказала правду

После бракосочетания прошло 3 года и у супругов уже родилась дочь. Когда свекровь приехала в гости, чтобы посмотреть на малышку, то сказала, что ей было бы интересно, если бы она сейчас держала на руках ребенка сына и Камиллы. Мэри была поражена такими словами, но дальше свекровь сказала еще хуже. Оказывается, за несколько дней до свадьбы муж встречался с бывшей, чтобы убедиться, что не ошибся в своем выборе.

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Муж был в комнате, когда это произошло. Он сказал маме замолчать. Потом он признался, что ходил на свидание и признал, что его мама сказала мне правду,

– сказала Мэри.

Эта информация настолько оскорбила женщину, что она не хочет разговаривать со своим мужем и это длится уже неделю. Она призналась, что не собирается манипулировать мужем, она просто не может говорить с ним, потому что считает его отвратительным. Теперь жена не знает, как ей простить партнера и двигаться дальше.