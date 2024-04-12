Свекровь требует, чтобы молодожены перенесли дату свадьбы, хотя все уже забронировано

Мама жениха поставила будущую невестку в неудобное положение – она требует, чтобы молодожены перенесли дату своей свадьбы. Женщина не учитывает то, что молодожены уже забронировали фотографа и кейтеринг.

Этой историей невеста анонимно поделилась в сети. Ей было важно услышать, правильно ли она делает, когда не соглашается на требование будущей свекрови.

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Свекровь вспомнила о потере ребенка

25-летняя невеста и ее 25-летний возлюбленный вместе уже 7 лет. Когда они обручились, то обсуждали все детали предстоящей свадьбы со своими родными. Сначала мама жениха ничего не имела против выбранной даты празднования. Однако как только молодожены внесли задатки фотографу, ди-джею и кейтерингу, свекровь решила, что эта дата не подходит.

Она написала будущей невестке сообщение со словами: "Почему ты выбрала эту дату для своей свадьбы? Моя дочь умерла за два дня до этого". Выяснилось, что 30 лет назад женщина потеряла своего первого ребенка из-за синдрома внезапной детской смерти. Смерть младенца была приближена по датам к празднованию свадьбы.

Такая просьба расстроила невесту. Она подчеркнула, что женщина давно знала о дате свадьбы, но ничего не сказала, когда все было на этапе обсуждения. Невесте жаль, что мама ее мужа пережила такую потерю, но она не понимает ее поведения.

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Кроме того, на день свадьбы выпадает день рождения дяди жениха, который умер 10 лет назад, и был для нее как отец. Девушка подумала, что это очень символично. Однако ее мучает то, что пришлось отказать свекрови, поэтому невеста спросила у пользователей, правильно ли она сделала.

В комментариях все поддержали девушку и заметили, что свекровь могла раньше сказать о своем несогласии, если для нее это было так важно. Кроме того, пользователи удивились, почему свое возмущение мать жениха выразила будущей невестке, а не своему сыну.