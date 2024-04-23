Жених был на страже: свекровь тайком примерила свадебное платье невестки и вызвала скандал

До свадьбы осталось несколько дней, а невеста в отчаянии. Все потому, что свекровь, несмотря на запрет будущей невестки, померила ее свадебное платье. Это все привело к большой семейной драме.

Свекровь одержима свадебными платьями

Невеста много работала, чтобы купить то свадебное платье, о котором она мечтала. За свой особый наряд женщина заплатила 3,7 тысячи долларов.

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После покупки платья будущая свекровь умоляла, чтобы избранница ее сына позволила померить наряд. Однако невеста была категорически против, поскольку сама еще не успела пройтись в нем к алтарю. Тогда свекровь даже предлагала девушке деньги – 100 долларов за примерку. Женщина объясняла, что очень любит свадебные платья и буквально ими одержима. Однако ничто не могло изменить мнения невесты – она была против. Сама мысль о том, что мать мужа наденет ее свадебное платье до свадьбы, вызывала у девушки отвращение.

На днях невеста раньше вернулась с работы и увидела дома своего возлюбленного.

Увидев меня, он испугался и пытался не дать мне зайти в комнату. Он пытался написать кому-то сообщение на свой телефон. Я открыла дверь и была поражена, увидев его маму, которая стояла там в моем платье. Я мгновенно достала свой телефон и сфотографировала ее на него,

– рассказала девушка.

Невеста была разгневана. Платье, которое примерила свекровь, сразу потеряло для нее привлекательность. Девушка требовала, чтобы мама жениха купила ей новое платье за 3 дня, иначе она всем покажет фото, где женщина стоит в ее свадебном платье. Из-за этого свекровь разрыдалась, а жених возмутился и накричал на свою возлюбленную.

Жених выбрал сторону матери

Мужчина не понимал, почему невеста так возмутилась и сказал ей легче относиться к этой ситуации.

Но я отказался его слушать, потому что, по моему мнению, платье должна носить невеста и только невеста,

– объяснила девушка.

Из-за семейного скандала жених начал жить в доме матери. Через несколько дней мужчина позвонил девушке и сказал, что даст деньги на новое платье, но при определенных условиях. Так, невеста должна извиниться перед будущей свекровью, удалить фото и поклясться, что она не имеет копии, а также выйти из семейного группового чата и месяц не заходить в фейсбук.

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Девушка не знает, что ей делать, поскольку эта ситуация ее очень расстраивает. Она не хочет просить прощения у матери жениха, ведь та нарушила ее личные границы.

Пользователи стали на сторону невесты и посоветовали ей хорошо подумать, выходить ли замуж. В семейной ссоре жених выбрал сторону матери, а потому пользователи считают, что в будущем он всегда так будет делать.