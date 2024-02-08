Свекровь хотела "занять роль невесты": перед свадьбой женщина оказалась в эпицентре драмы

Энн рассказала, в какую семейную неприятность попала накануне свадьбы. Все потому, что они с женихом решили не приглашать его маму на праздник.

Ничто не предвещало беды. Энн готовилась к свадьбе с женихом. И вдруг его мама, которая раньше казалась удивительно милой женщиной, решила подлить масла в огонь.

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Что вообще случилось

Со своим будущим мужем Энн познакомилась во время учебы в колледже. Их отношения развивались постепенно и без вмешательства посторонних людей. В конце концов, парень сделал предложение. Энн ответила "да". Казалось, что впереди ждут только приятные мгновения.

Энн начала с радостью готовиться к свадьбе. Но неожиданно активизировалась любимая свекровь. Она начала вмешиваться в абсолютно все.

Она хотела взять все в свои руки. Мол, все должны хвалить меня за то, что я родила этого мальчика, он даже не может жениться без меня,

– рассказала Энн.

Мама покупала жениху свадебный костюм. Мама выбирала музыку для праздника. Мама решала, каким будет первый танец. В процессе подготовки Энн началось казаться, что будущая свекровь просто хочет занять роль невесты на свадьбе (не буквально, конечно, а – по важности).

В конце концов, Энн призналась будущему мужу, что ей это все – не слишком нравится. Вместе они приняли решение не приглашать его маму на свадьбу. Когда свекровь узнала об этом, она забрала вещи и ушла. Между тем родные жениха считают, что он и Энн – виноваты во всем.