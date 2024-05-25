Украинцы верили: если на свадьбе соблюсти традиции, молодожены будут жить вместе долго и счастливо, а после смерти встретятся, чтобы соединиться в вечности. Love 24 рассказывает, без чего когда-то не мог обойтись праздник любви наших предков.

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Свадебная вышиванка

Свадебный наряд невест и женихов не обходился без вышиванок. Считалось, что с какими мыслями их вышить, таким и будет семейная жизнь пары. Часто невесты, боясь доверить миссию чужим людям, сами вышивали рубашки себе и любимым. Кроме того, каждый узор имел определенный символ. Так на полотне можно было вышить целую карту желаний к своему браку.

Чаще всего невесту одевали в кладовой. При этом девушки должны были петь веселые песни.



После свадьбы вышиванки прятали в сундук, чтобы много лет спустя они стали последним нарядом влюбленных. Наши предки верили: если человека похоронить в его свадебном наряде, на том свете он непременно встретится с любимым человеком.

Бояре и светилки

Когда в день свадьбы жених собирался к невесте, его сопровождали бояре (парни) и светилки (девушки). Чаще всего светилками становились незамужние сестры жениха или, если таких не было, близкие родственницы. Они несли хлеб, саблю и свечу. Прежде чем процессия отправлялась ко двору невесты, мама благословляла жениха и нередко осыпала его зерном и монетами.

Между тем в доме невесты ее родители благословляли пару иконами. Влюбленные в то время должны были стоять на коленях на вышитом полотенце (чтобы никогда не "стоять на голой земле", то есть иметь материальный достаток). Только тогда все отправлялись на венчание. Рушник забирали с собой, ведь он выполнял важную роль во всей церемонии.

Благословение иконой

После венчания женихи, а также гости, приглашенные на церемонию, шли домой к невесте. Там их встречали ее родители. Они благословляли пару иконой и хлебом с солью. После этого всех угощали караваем и медом. Считалось, что на этом этапе невеста прощается со своим домом.

Каравай вместо свадебного торта

Ни одну украинскую свадьбу нельзя было представить без каравая. Он символизировал единство двух семей: невесты и жениха. Каравай должен был быть не только вкусным, но и визуально привлекательным. Поэтому его украшали орнаментом из теста.

Иногда каравай намеренно солили. При этом кто-то из родителей жениха и невесты должен был приговаривать: "пусть это будет самая горькая и последняя соль в вашей жизни".