Перепутала невесту и сорвала свадьбу: гостья просит совета в сети

Дав и Алекс находятся в отношениях уже длительное время. При этом масштабного знакомства с семьями еще не было. Поэтому когда Алекс пригласил любимую на свадьбу к своему кузену, девушка не знала, как выглядят жених и невеста.

Дав настроилась на замечательный праздник. Она выбрала платье, купила подарок и заказала у флориста особый букет цветов.

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Алекс, который виделся с родственниками два – три раза в год, считал, что свадьба – прекрасная возможность познакомить их с Дав. Казалось бы, этот день должен был войти в историю семьи. Так и случилось. Однако есть нюанс.

Дав поздравила со свадьбой другую девушку

Когда Дав и Алекс уже были готовы поздравить молодоженов с их днем, вдруг зазвонил телефон. Алекс попросил Дав немного подождать и пошел разговаривать. Тем временем Дав увидела девушку в фантастически красивом платье. Без сомнения, это должна была бы быть невеста! Дав подошла к ней и поздоровалась. Все было хорошо, пока Дав не начала озвучивать свадебное приветствие.

Выяснилось, что девушка в белом свадебном платье не была невестой. Между тем настоящая невеста, которая это услышала, была глубоко шокирована. Она обиделась на Дав и заявила, что та просто сорвала свадьбу. В день своего праздника девушка не сдерживала слез.

Дав не понимает, чем она провинилась, потому что хотела как лучше. Теперь девушка чувствует себя крайне растерянной и спрашивает в сети, что ей дальше делать.