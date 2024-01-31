Из свадебного платья в повседневную вещь: мать невесты перешила платье дочери в жакет

Элли Гьоке-Батлер из Калифорнии была достаточно решительной невестой, поэтому еще на свадьбе обрезала часть своего платья, чтобы чувствовать себя комфортнее. Через 4 месяца у девушки и ее мамы возникла гениальная идея, как можно использовать обрезанную ткань.

Из-за сильной жары невеста обрезала платье

В день свадьбы Элли и ее мужа Алана было очень жарко и влажно. Танцы в длинном кружевном платье стали настоящим испытанием для невесты.

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У моей единственной подружки, Кейлинн, был маленький вентилятор, которым она пыталась меня охладить. Я пошутила о желании отрезать нижнюю часть платья. Мы посмеялись по этому поводу, а потом посмотрели друг на друга и сказали: "Хм, хорошо, мы могли бы это сделать",

– рассказала Элли.

Девушка решила, что это ее платья, и ее день, поэтому она может делать что угодно, лишь бы ей было удобно. Элли взяла в руки ножницы и попыталась отрезать нижнюю часть платья, но ткань не хотела резаться. Поэтому на помощь пришел друг со своим карманным ножом, который ровно и быстро резал ткань.

В этот момент невеста волновалась лишь за то, что подумает ее мама о такой выходке. Но женщина сказала, что это замечательная идея.

Элли получила вещь, которую будет носить каждый день

Мама невесты – Бекки Батлер – имеет свой бизнес по продаже жакетов и курток. 4 месяца после свадьбы в ее магазин наведалась женщина, которая попросила изготовить для нее джинсовый жакет с кружевными вставками. В этот момент Бекки и Элли вспомнили об остатках ткани со свадебного платья и решили поэкспериментировать.

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Креативная мама купила джинсовую ткань и за 2 дня сшила дочери жакет с кружевом из свадебного платья. Теперь Элли может ежедневно носить вещь, которая будет напоминать ей о прекрасном свадебном дне.

Смотрите видео, как женщина сшила дочери жакет из свадебного платья:

Зачем оставлять свое свадебное платье в коробке после свадьбы? Дайте ему новую жизнь, как нечто прекрасное, чем вы сможете наслаждаться годами,

– сказала Элли.

Больше всего идея с перешитым платьем понравилась Алану. Когда жена надевает жакет, он всегда делает ей комплименты и рассказывает людям историю его создания.