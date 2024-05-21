Невеста вышла замуж в первом в мире свадебном платье, напечатанном на 3D-принтере

Бразильская юристка Мариана Павани стала первой невестой в мире, которая вышла замуж в свадебном платье, напечатанном на 3D-принтере. Ранее такие вещи показывали только на модных показах или хранили в музеях.

Не только красивое, но и удобное

За своим идеальным платьем Павани обратилась к известному нидерландскому модельеру Ирис ван Герпен. Дизайнер работала над платьем 2 года.

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Паване пришлось дважды летать в Париж на примерки. После 3D-сканирования всего тела невесты Ирис ван Герпен в течение 600 часов создавала уникальный дизайн платья, а затем 3D-принтер печатал наряд еще 41 час. Невеста была в восторге от финального результата, ведь платье было не только невероятно красивое, но и удобное.

Благодаря материалам и гибкости, которые гарантирует 3D-печать, это чрезвычайно удобно. Невеста может сидеть в платье и делать все что угодно. Само изделие абсолютно бесшовное,

– рассказала Ирис ван Герпен.

Невеста надела платье, которое напечатал 3D-принтер: видео

Не только невеста была в восторге от платья, но и модельер. Ирис ван Герпен заметила, что это был проект ее мечты. Дизайнер всегда хотела создать вещь на 3D-принтере, которую бы кто-то одел в важный день, а не только на подиум.

Невеста не может нарадоваться роскошным нарядом: видео

Заметим, Ирис ван Герпен известна созданием инновационных вещей, которые сочетают технологии и высокую моду. Ее наряды на престижных голливудских мероприятиях любят носить Леди Гага и Бейонсе. Кстати, дизайнер всегда опережала свое время, ведь еще в 2010 году она создала напечатанный на 3D-принтере топ, который дебютировал на Амстердамской неделе моды.