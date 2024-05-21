Не тільки красива, а й зручна

За своєю ідеальною сукнею Павані звернулася до відомої нідерландської модельєрки Іріс ван Герпен. Дизайнерка працювала над сукнею 2 роки.

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Павані довелося двічі літати у Париж на примірки. Після 3D-сканування всього тіла нареченої Іріс ван Герпен протягом 600 годин створювала унікальний дизайн сукні, а потім 3D-принтер друкував вбрання ще 41 годину. Наречена була в захваті від фінального результату, адже сукня була не тільки неймовірно красива, а й зручна.

Завдяки матеріалам і гнучкості, які гарантує 3D-друк, це надзвичайно зручно. Наречена може сидіти в сукні і робити все що завгодно. Сам виріб абсолютно безшовний,

– розповіла Іріс ван Герпен.

Наречена одягла сукню, яку надрукував 3D-принтер: відео

Не лише наречена була в захваті від сукні, а й модельєрка. Іріс ван Герпен зауважила, що це був проєкт її мрії. Дизайнерка завжди хотіла створити річ на 3D-принтері, яку б хтось одягнув у важливий день, а не лише на подіум.

Наречена не може натішитися розкішним вбранням: відео

Зауважимо, Іріс ван Герпен відома створенням інноваційних речей, які поєднують технології та високу моду. Її вбрання на престижних голлівудських заходах люблять носити Леді Гага та Бейонсе. До речі, дизайнер завжди випереджала свій час, адже ще у 2010 році вона створила надрукований на 3D-принтері топ, який дебютував на Амстердамському тижні моди.