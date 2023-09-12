41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына лучшей подруги: потрясающая реакция свекрови

В Индонезии 16-летний парень женился на 41-летней подруге своей мамы. Теперь власти проверяют, спят ли они в разных кроватях. Так будет продолжаться, пока жениху не исполнится 18 лет.

Как оказалось, мама школьника Лиза сама предложила ему жениться на подруге. Парня такое предложение изумило, но он согласился. Перед свадьбой влюбленные встречались всего 2 месяца.

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Как мама женила сына на подруге, которая на 25 лет старше его

Маме Лиза 37 лет. У ее подруги Марианы сорвалась помолвка с бывшим женихом и она впала в депрессию. Чтобы помочь Мариане, женщина решила женить ее на своем сыне Кевине.

41-летняя невеста является владелицей продуктовых магазинов. Как утверждают женщина и ее подруга, брак никак не связан с деньгами. Более того, юный любимый после свадьбы будет помогать жене в магазине.



16-летний Кевин и 41-летняя Мариана / Фото The Mirror

Все было бы совершенно, если бы в дело не вмешалась Комиссия по защите детей Индонезии. Правозащитники не разрешают влюбленным заключать брак, поскольку Кевину еще не исполнилось 18 лет. Поэтому женихам придется спать в отдельных кроватях, пока парень не станет совершеннолетним. Еще два года супруги не могут иметь сексуальных отношений. Есть вероятность, что брак могут аннулировать или же интимная жизнь пары начнется после 18-летия Кевина.