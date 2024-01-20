Это судьба: супруги нашли детское видео, на котором они пересеклись за 10 лет до знакомства

Роман Этвуд и его жена Бритни были в шоке, когда увидели себя на архивном видео с 1996 года. Выяснилось, что будущие супруги пересеклись еще задолго до первой встречи.

В одном месте и в одно время

События на видео происходили на фестивале сладкой кукурузы в 1996 году. Бритни тогда было всего 5 лет.

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Бритни и Роман в то время не были знакомы. Однако они оба случайно попали в один объектив камеры, когда отдыхали с семьями на празднике.

По сути это видео, где мы с Бритни в одном месте, в одно и то же время, встречаемся в 1996 году,

– сказал Роман.

На кадрах видно, как маленькая Бритни прыгает на надувном батуте, в то время как Роман проходит мимо.



Супруги попали на одно видео в детстве / Скриншоты с видео

Пара была поражена таким открытием, ведь их первая встреча состоялась через 10 лет после событий на видео. Они считают, что им действительно суждено быть вместе.

Как пара отреагировала на архивное видео: смотрите видео

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