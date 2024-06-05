"Говорят, что он моя сумочка": как живут супруги с большой разницей в росте и весе

29-летняя Кассандра Гаспард и ее 32-летний партнер Вестин достаточно нестандартная пара. Из-за того что жена значительно больше в объемах и росте от своего мужа, многие люди смеются над супругами.

В отношениях главное не внешность

Кассандра и Вестин познакомились в приложении для знакомств в 2017 году. На первое свидание женщина надела обувь на каблуках, ведь за свою жизнь устала переживать из-за высокого роста.

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Мужчина и женщина быстро влюбились и их совершенно не смущало то, что Вестин на 13 сантиметров ниже своей избранницы и значительно меньше телосложением. Кассандра часто надевает каблуки, поэтому кажется выше мужчины на более, чем на целую голову.



Кассандра значительно выше своего мужа / Фото SWNS

Из-за своего нестандартного вида супруги часто сталкиваются с хейтом и насмешками незнакомцев.

Люди подходят к моей жене и говорят: "Как ты можешь быть с ним? Он же такой низкий". Шутят, что я похож на ее сумочку или называют сыном. На самом деле это – благословение. Если не могу что-то достать с высокой полки, угадайте, кого я зову?

– рассказал Вестин.

Сам мужчина совершенно не комплексует из-за своего роста. Он занимается боксом и говорит, что всегда может защитить свою любимую.



Влюбленным все равно на мнение других людей / Фото SWNS

Супруги говорят, что для многих пар их особенность могла бы стать проблемой, а общественное осуждение – тяжелым бременем. Однако Кассандра и Вестин так сильно любят друг друга, что не считаются с мнением чужих людей.

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Есть много высоких женщин, женатых на низких мужчинах. Никто сейчас это не воспринимает с удивлением, как будто: "Ого, я только что нашла редкую монету". Любовь есть любовь, несмотря ни на что,

– сказала женщина.

Кассандра и Вестин счастливы вместе и считают, что в отношениях главное именно это, а не внешние различия.