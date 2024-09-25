Еще и чаевые заставили дать: молодожены оплатили свою свадьбу деньгами гостей

В сети завирусилась история о свадьбе, на которой гостей заставили оплатить праздник. Все началось совершенно классически. Гости получили приглашения и еще не подозревали, что их будут ожидать чеки.

Историю рассказали на популярном форуме Reddit. Однажды парень по имени Джек получил приглашение на свадьбу от своих друзей. Более того, они заявили, что были бы рады видеть и его девушку. Герой очень обрадовался, он еще не знал, что впереди – финансовый кризис.

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Детали истории

Через некоторое время Джеку пришло письмо, в котором невесты благодарили, что он помог им организовать свадьбу мечты. Кроме того, письмо содержало позицию: "нажмите здесь для оплаты". Щелкнув, Джек увидел чек на 2700 долларов. Сначала он подумал, что это – какая-то шутка. Однако когда позвонил в ресторан, там подтвердили информацию.

Он решил, что это, видимо, мошенничество, и позвонил в ресторан, чтобы сообщить им об этом. Там ему ответили, что Софи и Джефф благодарят вас за ваш вклад, который дал им возможность провести свадьбу своей мечты,

– говорится в сообщении.

Однако это еще было не все. В ресторане гостей заставили заплатить по 270 долларов чаевых. В конце концов, жених и невеста не заплатили за собственную свадьбу ни цента. Между тем гости потеряли кругленькие суммы.