На двоих влюбленным – почти 200 лет. Жениху – сто, а невесте уже исполнилось 96. Теренс признался, что день свадьбы с Жанной – самый счастливый в его жизни.

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Счастливая невеста отметила, что любовь – не только для молодых. В свои 96 она до сих пор чувствует бабочек в животе.

Поскольку влюбленные – американцы, их церемония в Нормандии (там Теренса чествовали за его мужество во время Второй мировой) была скорее символической. Однако все необходимые формальности будут соблюдены уже во Флориде.

Церемонию для пары провел мэр Карентана. Жанна и Теренс обменялись кольцами, а потом приветствовали счастливую толпу, которая пришла разделить их счастье.

Влюбленных пригласили на ужин в Елисейский дворец. Хозяин вечера – Эммануэль Макрон, а среди гостей – президент США Джо Байден.

Теренс вспомнил об Украине

С бокалом игристого в руке Теренс произнес тост, в котором пожелал миру и сохранения демократии. Кроме того, ветеран и жених вспомнил Украину и отметил, что желает скорейшего прекращения войны.