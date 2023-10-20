Дружба с бывшим: стоит ли начинать такие отношения

Разрыв отношений всегда очень непростой период. Некоторые ставят окончательную точку и предпочитают больше никогда не пересекаться. А вот другие экс-пары могут решить остаться друзьями.

Впрочем, эксперты по отношениям отмечают, что достаточно сложно представить дружбу с бывшим даже при лучших обстоятельствах. Поэтому прежде чем перейти к такому разделу, следует уделить некоторое время, чтобы точно определить: совпадает ли понятие "дружба" с интересами обоих.

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Стоит дружить с бывшим

Американские социологи отмечают, что на дружбу с бывшим партнером влияет немало факторов:

кто первым сделал шаг к разрыву;

почему пришлось завершить отношения;

как каждый из партнеров воспринял этот факт;

сколько бывшая пара была вместе.

Кроме этого немаловажную роль играет тот факт, насколько серьезными были отношения от их начала и сколько общего осталось после. Поскольку дружбу гораздо легче поддерживать с тем человеком, с кем нет много общих историй и переживаний.

Психологи напоминают, что основа здоровых отношений – доверие, честность и уважение. Если какой-то из этих кирпичиков пошатнулся во взаимоотношениях с прежним, то и дальше искать дружбы не стоит. Подумайте над этими вопросами, если вы услышите предложение стать друзьями:

вы хотите сохранить связь, потому что не готовы отпустить;

возможно, таким образом вы хотите смягчить удар разрыва и просто быть вежливым.

Важно помнить: если вы не хотите дружить, то не стоит и предлагать, и соглашаться на это. Если же вы все же решили установить статус "друг", то сначала нужно дать себе время пережить разрыв и переосмыслить новый формат с бывшим партнером. Установите границы общения. Особенно важно избегать тех вещей, которые могут снова вернуть вас в водоворот прежних отношений.

Отойдите от общих увлечений, хобби, занятий, которые раньше вам обоим были интересны. Не позволяйте себе и партнеру воздерживаться от новых романов. Зачастую этот фактор достаточно сильно влияет на дружбу с бывшими. Поэтому сначала ответьте себе на вопрос: действительно ли вы готовы увидеть "экс" в паре с другим партнером.