Во всем виноваты макароны: как пара едва не разошлась из-за бытовой ссоры

Одна пара едва не разошлась, поссорившись из-за спагетти. Мужчина устроил серьезный скандал из-за того, что любимая купила не те макароны, которые он любит. Пользователи сети остро раскритиковали его за такое поведение.

Случайная покупка спровоцировала скандал

Своей историей девушка в отчаянии поделилась на онлайн-форуме. Ее смущает такое резкое поведение 35-летнего партнера.

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Женщина часто готовит блюда из макарон, потому что ее любимый очень их любит и всегда хвалит. Однако есть одни макароны, которые мужчина не переносит – анелли. На вкус они такие же, как спагетти, но маленькие и круглые. Эта форма очень не нравится парню, поэтому он никогда не ест анелли. Девушка не покупала эти макароны, чтобы не раздражать любимого.



Вот такую форму имеют анелли / Фото Freepik

Однажды девушка пошла за продуктами и уже когда вернулась домой, поняла, что случайно купила анелли. Это сразу заметил мужчина и устроил скандал.

Как только он увидел, что я убираю их в шкаф, он очень разозлился и спросил, зачем я их купила, зная, что он их не любит. Я сказала, что это те самые макароны с точно такими же ингредиентами, как и другие виды, которые он ест каждую неделю,

– рассказала женщина.

Но разъяренный мужчина начал требовать, чтобы его партнерша снова пошла в магазин и купила те макароны, которые он любит. Ссора была очень острой, поэтому девушка отправилась за спагетти.

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Мужчина ведет себя как ребенок

Пользователи сети резко осудили неадекватное поведение мужчины и заметили, что взрослый человек должен быть более сдержанным, а не устраивать скандал по пустякам.

"Взрослый мужчина говорит вам, что готовить и какие ингредиенты использовать? Он что потерял обе руки во время взрыва? Скажите ему, что на этой неделе его очередь готовить и ходить по магазинам. Он ведет себя как ребенок";

"Это дико. Ему 35 лет и он может сам ходить за продуктами и готовить себе еду, если не хочет есть ваши макароны в форме круга".

Чем завершилась эта история – неизвестно. Однако пользователи отмечали, что мужчина должен попросить прощения у любимой.