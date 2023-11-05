Как спасти "неудачный" брак: его признаки и советы эксперта

Свадьба и первые годы жизни вместе в официальном статусе всегда полны определенной романтики. Но впоследствии она может утрачиваться и будут возникать первые кризисы.

Эксперты по отношениям утверждают, нет ни одного теста, который бы определил удачный ли ваш брак. О некоторых проблемах или кризисах могут свидетельствовать некоторые факторы. Подробности – в материале.

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Задайте себе вопрос

Каждый брак отличается друг от друга и нет одного конкретного определения удачен он или нет. Между партнерами возникают конфликты и если их можно урегулировать, это признак, что отношения функционируют здорово. Тревожным звоночком могут быть следующие четыре пункта:

критика без определенной конкретики;

презрение с целью показать нравственное превосходство над партнером;

нежелание принимать во внимание свое участие в проблемах и попытку перекладывать вину на партнера;

избегание разговора. Здесь следует различать, когда партнер берет паузу в решении определенного вопроса и затем возвращается к нему.

Советы по шагам

Если вы несчастливы в своем браке, поговорите с партнером о ваших переживаниях и ощущениях – первое, что советуют эксперты. Не думайте, что он или она должна все понимать подсознательно. Пропишите соответствующие пункты и задайте вопрос, когда есть время для важного разговора.

Возможно, с этим разговором вам может помочь третье лицо – говорится о семейном терапевте или психологе. Важно, чтобы сначала партнеры совместно участвовали в его поиске.

Создайте безопасное пространство, где вы можете без упреков поговорить на все темы, найти компромисс в их решении и поставить новые цели,

– советуют эксперты.

На первом этапе работы со специалистом следует подробно рассказать свою историю. За ней будет состоять определенный "сценарий", по которому партнеры смогут выразить свои чувства и проблемы.

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После того как вы обсудите проблемы и поставите цели, проговорите сроки, за которые должны произойти первые изменения. Вернитесь к этому разговору, например, через месяц и проанализируйте, что каждый сделал на пути преодоления кризиса.

"Успешный брак — достаточно субъективное понятие. Прежде всего, стоит ответить себе на вопрос: чувствую ли я себя в безопасности в своем партнерстве, чувствую ли я, что мой партнер будет рядом со мной, когда он мне понадобится? Если в конце концов ответ будет утвердительным, другие вещи – общение, эффективные навыки разрешения конфликтов, общий рост через трудности – все станет доступным для пары", – отмечают эксперты.