Горькая правда – лучше, чем сладкая ложь. Поэтому распознать "тревожные звоночки" лучше сразу. А уже тогда хорошо подумать, что делать дальше и продолжать ли вообще отношения с мужчиной.

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Какие "красные флажки" имеет он

Одним из главных красных флажков у мужчины Трейси выделила: "он берет то, что хочется". Прежде всего стоит заметить: для интимных отношений всегда нужно АКТИВНОЕ СОГЛАСИЕ всех сторон. Все действия должны происходить при условии взаимного желания. В других случаях это – основание для уголовного дела.

Следующий "красный флажок" – мужчина акцентирует чрезмерное внимание на внешности своей партнерши. Это означает, что он недооценивает индивидуальность женщины, а лишь гордится ее красотой как своим трофеем.

Еще один "красный флажок" – мужчине неудобно говорить о сексе. Конечно, на первом – втором свидании он может стесняться, и это нормально. В то же время дальше нужно обсуждать взаимные ожидания и желания. Это – залог счастливых отношений.