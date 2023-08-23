Эксперты выделили несколько важных, по их мнению, аспектов. Мы делимся ключевыми тезисами.

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Важные советы для каждой

В начале новых отношений нужно забыть о старых. Не стоит рассказывать о бывших, более того – выставлять их в плохом свете. Интимные подробности прошлого могут быть использованы в дальнейшем против их фигурантов. Открываться партнеру можно тогда, когда придет чувство полного доверия и взаимопонимания.

Не стоит расспрашивать о бывших и у партнера. Иногда первые свидания могут быть похожи на допрос. Конечно, каждых хочет еще в начале "прощупать почву". Но это может только оттолкнуть друг от друга. Вместо этого легкое и непринужденное общение больше побуждает к откровенности.

Специалисты не советуют в разговорах возвращаться к прежним отношениям / freepik

К предыдущему совету следует добавить еще одно табу – забудьте об обсуждении своих недостатков, даже надуманных. Партнеры встречаются, чтобы создавать положительные эмоции вокруг себя.

Важным этапом в начале отношений является знакомство с друзьями. Это может быть очень волнующим моментом как та или иная компания воспримет нового человека. Впрочем, чтобы волноваться и постоянно следить за разговором, наблюдайте как ваш избранник его строит, общается с друзьями или родными и какие эмоции при этом возникают. Не забывайте, что и у партнера может быть свой круг общения, который после начала отношений не должен исчезнуть. Уважайте личное пространство и время проведено отдельно, и не критикуйте за выбор друзей.

В новых отношениях следует понять приоритеты / freepik

Четко определяйте свои приоритеты и говорите о них с партнером. Если есть цель выйти замуж – скажите это четко. Возможно, избранник окажется не готов к этому. Стройте отношения постепенно. На первое свидание наблюдайте за партнером как он ведет себя в тех или иных ситуациях, но не перебарщивайте с этим.

Отношения – это, безусловно, работа обоих. И она должна двигаться по общему курсу. Главное, чтобы они были честными.