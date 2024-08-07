Обручальные кольца молодоженов выносила сова и "не так" пошло абсолютно все

Обмен обручальными кольцами – это особое событие на каждой свадьбе. Однако в одних молодоженов оно так и не состоялся, а причиной стала сова.

Сова едва не испортила свадьбу

Каллум Рассел был на съезде художников в аббатстве Киркстолл в Англии и стал свидетелем свадебного казуса.

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Будущие супруги заказали сову, которая должна была вынести их кольца. Однако птица отказалась лететь к молодоженам и просто поднялась вверх. Смотритель за совой пытался вернуть птицу куском курицы, но сова на него не реагировала.

Молодожены были опустошены, а птица так и оставалась сидеть на высоком подоконнике. В конце концов, свадьбу решили продолжить, хоть и без важных атрибутов. Около 8 часов вечера сова наконец спустилась на землю, и жених с невестой забрали кольца аж через 7 часов после церемонии.



Сова не хотела лететь к невестам / Фото Каллума Рассела

Заказывать сов для выноса обручальных колец стало популярно в Великобритании. В начале года другая пара также воспользовалась такой услугой и все прошло хорошо. Птица, по имени Джуно, добросовестно выполнила свою обязанность и доставила паре обручальные кольца. К тому же гости были просто поражены – с совой фотографировались больше, чем с женихами.