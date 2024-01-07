Пользы от сна голышом много. К тому же это очень удобно, ведь позволяет человеку чувствовать себя свободным и еще более расслабленным.
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Почему стоит спать голышом
1. После рабочего дня мы чувствуем усталость, ведь в организме увеличивается количество гормона, отвечающего за циклы сна – мелатонина. Это приводит к понижению температуры тела. В это время мозг понимает, что пора ложиться спать. Если вы будете голые, то соответственно температура вашего тела станет ниже, и информация о сне скорее поступит в мозг.
2. Здоровье кожи часто зависит от качества сна. Если сон голышом позволяет вам лучше спать, то соответственно и ваша кожа будет лучше.
3. Женщин влагалище может только поблагодарить за сон без трусов. Риск размножения дрожжей Candida, провоцирующих зуд, боль и воспаление слизистой, повышается из-за недостаточной циркуляции воздуха. Поскольку в тесном или синтетическом белье воздух не очень проникает во влагалище, то вообще отказавшись от белья, вы можете предотвратить инфекцию.
4. У мужчин сон голышом улучшает фертильность. В тесном белье повышается температура мошонки, что снижает жизнеспособность и количество сперматозоидов. Сон без белья сохраняет температуру тела ниже, что может улучшить качество спермы. Так что если вы планируете детей – сон без белья точно будет полезен.
5. Прикосновения вашего голого тела к телу любимого человека стимулируют выработку гормона радости – окситоцина. Это уменьшает стресс и чувство тревоги, и наоборот добавляет чувство безопасности. Кроме того, сон голышом создает между вами особую связь и улучшает сексуальную жизнь. К тому же времяпрепровождение обнаженным возле партнера повышает самооценку.
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Что нужно учесть перед тем, как ложиться спать голым
- Купите несколько комплектов постельного белья, ведь теперь вам придется менять его почаще.
- Для начала положите возле себя еще дополнительно плед на случай, если ночью вам станет холодно.
- Обязательно сходите в душ перед сном, чтобы постель дольше оставалась чистой.