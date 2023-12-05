Как сохранить отношения, если муж на войне: важные советы психолога
Источник:Суспильное
Из-за полномасштабной войны многие украинские семьи столкнулись с отношениями на расстоянии. Важно понимать, что расстояние не означает конец вашей любви. Напротив, если ваш любимый мужчина – военный, вы должны поддерживать его.
Когда ваш муж на войне, к обычным проблемам отношений на расстоянии прибавляется и тревога за его жизнь. Семейный психолог Ирина Марасин дала советы, как сохранить семью, когда любимый на фронте.
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Отношения на расстоянии – это кризис, а нам известно, что любой кризис – это перестройка. Это тот момент, когда мы начинаем новый этап в жизни и делаем какие-то новые и необычные шаги,
– объяснила психолог.
Как сохранить отношения с мужем военным
Вам нужно научиться делать те вещи, которыми раньше занимался мужчина. Неизвестно, когда любимый вернется домой, поэтому чем быстрее вы овладеете новыми навыками и умениями, тем будет проще. Если же вы не можете справиться с этим, то попросите о помощи других членов семьи.
Создайте новые обязательные обряды в вашей коммуникации. Например, если у мужа есть время и возможность, вы можете отдельно просмотреть одинаковый фильм онлайн, а затем его обсудить. Возьмите за привычку каждый день писать "доброе утро" и "сладких снов". Это придаст вашим отношениям определенную стабильность и создаст ощущение вовлеченности любимого человека в вашу жизнь.
Как сохранить отношения на расстоянии с мужем военным / Фото Oleksandr P, Pexels
Военным, находящимся в тяжелых условиях на войне, очень важно знать, что их любят и ждут дома. Поэтому часто говорите любимому "я тебя люблю" и "спасибо, что защищаешь". Это придает силы и мотивации.
Если это возможно, то приобщайте мужчину к семейным и бытовым проблемам. Например, пусть он по телефону поможет ребенку с уроками, или обсуждайте с ним финансовые вопросы и покупки. Так вы будете ощущать присутствие мужчины в семье.
Очень важно вместе строить планы на будущее. Это придаст вам обоим уверенность в том, что этот этап в жизни рано или поздно закончится, и вы снова будете вместе.
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Конечно, каждые отношения индивидуальны и найти единую систему для сохранения невозможно. Впрочем, вера, поддержка и доверие друг к другу повышают шансы на сохранение теплых отношений.
– объяснила Ирина Марасин.
Она также посоветовала чаще вспоминать семейные развлечения и приятные моменты. Это обоим партнерам будет напоминать о том, как им хорошо вместе.