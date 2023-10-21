Долговременные отношения – большой труд обоих партнеров. Но специалисты выделили пять привычек, которые помогут их удержать.

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Советы по сохранению отношений

Решение проблемы здесь и сразу. По мнению специалистов, если в отношениях возникает какое-то недоразумение или проблема, ее нужно решать как можно раньше. Условно не дать конфликту "загноиться". Анализ той или иной проблемы может быть сложным, но способность ее решать совместно – один из залогов долгосрочных отношений.

Секс – приоритет. По данным некоторых психологов, период влюбленности может длиться от 18 месяцев до 3-х лет. После этого пара может иметь меньше секса и физической близости. Поэтому для сохранения долгосрочных отношений эксперты советуют сделать его приоритетом. Это не только несет пользу физическому и психическому здоровью, но, как показывают исследования, усиливает удовлетворение браком.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



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Для тех, кто занят работой и семейными заботами, можно внести секс в свой календарь. Планирование, конечно, звучит не очень романтично, но это поможет сохранить приоритетность.

Проявление любви. Другим секретом долгосрочных отношений является проявление любви, нежности и заботы. Позаботиться об ужине или помыть машину, флиртовать за завтраком или просто сказать: люблю тебя – эти простые вещи усиливают связь между парами и укрепляют отношения.

Рост. Сам человек управляет своей жизнью и лично может изменить тот или иной его аспект по желанию. Не исключение и отношения. Правильно анализируя и разбирая конфликты, можно быстро найти способ их разрешения, а не воспринимать как очередное долговременное препятствие. Это неплохой навык для долгосрочных отношений.

Новое в отношениях. С годами в каждой семье устанавливаются правила, привычки, график. Это хорошо для упорядоченности жизни, но не стоит забывать о чем-то новом и неожиданном. Разнообразие – изюминка жизни, ключ к положительным эмоциям. Новые хобби, занятия помогут сохранить продолжительные отношения. И не исключением есть сексуальная жизнь.

Эксперты отмечают, что не стоит пробовать то, что доставляет вам дискомфорт. Делитесь мыслями и своими фантазиями с партнером.