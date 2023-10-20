Когда вы действительно разлюбили своего партнера, вы острее реагируете на его недостатки и не можете найти компромисс. Более того – вы не можете воспринимать вторую половинку такой, какой она или он есть.

Смотрите также У губы, шею или плечи: какие типы поцелуев и что расскажет их скрытое значение

Признаки того, что вы разлюбили

Вы не в восторге от времени, проведенного вместе. Личное пространство в отношениях – это важно. Но если вы строите планы со всеми своими знакомыми и испытываете ужас только от мысли об общем ужине с партнером, это может быть одним из первых звоночков. Не стоит сразу паниковать и ставить точку, подумайте и оцените, что могло стать причиной таких ощущений.

Вы не откровенны со своим партнером. Открытость – это еще один кирпич здоровых отношений. Но если ваше желание делиться самым сокровенным становится все меньше или вообще исчезло, то пора пересмотреть отношения.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.



Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.





Вы ищете возможность избегать своего партнера. Это скрывается в простых вещах: вы дольше задерживаетесь на работе, можете поужинать сами или выйти на долгую прогулку. Это может свидетельствовать об изменении ваших чувств.

Вы выбираете молчать. Спорить никто не любит, но в отношениях это иногда возникает и от выяснения отношений или своей позиции никуда не денешься. Выражение своих эмоций, мысли и поиск совместного компромисса – здоровый выход из ситуации. Но если она заканчивается молчанием и презрением – это еще один фактор, чтобы сделать некоторые выводы.

Вы чувствуете неуверенность с партнером. Если вы задаете себе вопрос: не разлюбили ли партнера, попробуйте описать ваше будущее. Используйте ежедневник и записи для лучшего анализа. Отказ от будущего – признак угасших чувств.

Вы хотите кого-то или чего-то еще. Здесь говорится о том, что в один момент вы подсознательно можете начать искать замену своему партнеру. Мысль или желание побыть с другим человеком – признак того, что вы больше не полностью преданы.

Вы чрезмерно себя защищаете. Защищаться означает переводить вину на своего партнера в каждой ситуации в ответ на чувство критики или обвинений. Когда вы защищаетесь, ваша вторая половинка не может выразить свои обиды и эффективно общаться с вами. Если вы заметили, что в большинстве разговоров со своим партнером занимаете защитную позицию, возможно, вам не хватает любви, необходимой для поддержания отношений.

Вы постоянно критикуете своего партнера. Никто не любит критики, особенно близкого человека. Впрочем, намекнуть на определенные моменты можно уважительно и по-хорошему. Но если это наполнено агрессией – может тоже свидетельствовать о потере чувств.