Минус отношений с горячими сердцеедами, с которым столкнулась даже София Вергара

Многим женщинам нравятся мускулистые красавцы, как с обложки журнала, которые всегда знают, как очаровать лицо противоположного пола. Одна в серьезных отношениях с ними возникают трудности – назойливое внимание других женщин.

С этой проблемой столкнулась даже известная американская актриса София Вергара, когда встречалась со своим бывшим мужем-красавцем и коллегой по цеху Джо Манганьелло.

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Муж Вергары часто флиртовал с другими у нее на глазах

Вергара и Манганьелло были женаты 7 лет. В июле этого года пара объявила о разводе. Еще до начала отношений с Джо София признавалась, что считала отношения с актером "слишком тяжелой работой". После разрыва с предыдущим бойфрендом звезда решила больше не встречаться с "слишком красивыми мужчинами".

После помолвки с Манганьелло на шоу Джимми Киммела Вергара рассказала, что "женщины бросаются на ее горячего бойфренда" прямо у нее на глазах. Актриса с пониманием к этому относилась, однако не могла смириться с тем, что Манганьелло постоянно флиртовал с другими женщинами.

Кстати, Вергара призналась, что когда была в браке, другие мужчины тоже с ней флиртовали. Правда, это происходило не на глазах Манганьелло.

Женщины, которые "бросались" на актера, очевидно не помешали любви пары. Знаменитости все равно поженились, хотя и через 7 лет подали на развод.

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Что известно о супружеской жизни Вергары и Манганьелло

Пара познакомилась в 2014 году во время ужина с друзьями. София на тот момент была обручена с американским бизнесменом Ником Лоебом. После знакомства с Джо актриса разорвала помолвку. Через год Вергара и младше ее на 4 года Манганьелло решили жениться.

Слухи о проблемах в отношениях звездных супругов распространились летом этого года. Тогда поклонники заметили, что праздновать день рождения София уехала без мужа. Она отправилась в Италию в кругу друзей, а Джо только поздравил любимую с праздником в соцсетях. Впоследствии супруги официально сообщили о разводе.

По данным Daily Mail, Манганьелло уже готов "идти дальше и влюбляться в кого-то нового".