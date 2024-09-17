Королевская семья "разлучила" Меган и Гарри: в сети вспыхнул новый скандал

Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз оказались в эпицентре скандала. Правда на этот раз они сами совершенно ни при чем. Во всем "виновато" фото, которое опубликовала королевская семья.

Принц Гарри 15 сентября отпраздновал День рождения. Ему исполнилось 40 лет. По этому случаю Король Чарльз III и королева Камилла впервые за последние годы публично поздравили Гарри и поделились его фотографией. Фото вызвало скандал в сети. Love 24 рассказывает, что об этом известно.

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Почему фото так возмутило сеть

Фото, которое опубликовали в инстаграме королевской семьи, сделали в 2018 году. Гарри и Меган совершали первую зарубежную поездку – в Дублин. Поклонники заявили, что супругов сфотографировали вместе, а тогда – маркетологи дворца просто обрезали Меган. Фанаты пары возмутились такому "разводу" супругов.

В конце концов, скандал набрал таких оборотов, что Букингемский дворец начал опровергать слухи. Представители королевской семьи отметили: на этом фото Гарри изначально был один. Между тем фото с Меган – другое. Никто герцогиню Сассекскую не вырезал.

Стоит заметить, что на протяжении последних лет королевская семья публично не приветствовала принца Гарри. Это происходило на фоне заявлений, которые он озвучивал о своих родных.