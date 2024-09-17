Принц Гарри 15 сентября отпраздновал День рождения. Ему исполнилось 40 лет. По этому случаю Король Чарльз III и королева Камилла впервые за последние годы публично поздравили Гарри и поделились его фотографией. Фото вызвало скандал в сети. Love 24 рассказывает, что об этом известно.

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Почему фото так возмутило сеть

Фото, которое опубликовали в инстаграме королевской семьи, сделали в 2018 году. Гарри и Меган совершали первую зарубежную поездку – в Дублин. Поклонники заявили, что супругов сфотографировали вместе, а тогда – маркетологи дворца просто обрезали Меган. Фанаты пары возмутились такому "разводу" супругов.

В конце концов, скандал набрал таких оборотов, что Букингемский дворец начал опровергать слухи. Представители королевской семьи отметили: на этом фото Гарри изначально был один. Между тем фото с Меган – другое. Никто герцогиню Сассекскую не вырезал.

Стоит заметить, что на протяжении последних лет королевская семья публично не приветствовала принца Гарри. Это происходило на фоне заявлений, которые он озвучивал о своих родных.