Погибли все: невеста решила праздновать свадьбу в дату семейной трагедии, вспыхнул скандал

В сети женщина поделилась своей болью. Ее дочь – 25-летняя Бетти – выбрала для свадьбы дату семейной трагедии. Родные - шокированы.

Бетти сказала "да" своему возлюбленному. Родственники искренне радовались за девушку и готовились к свадьбе. В то же время дата, которую выбрала Бетти, шокировала всех.

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Детали скандала

Когда родные начали отказываться от приглашений на свадьбу, Бетти очень расстроилась. А семейный скандал вспыхнул после того, когда мама невесты стала на сторону родственников. Женщина рассказала, что у нее была маленькая, но очень счастливая семья.

Мир остановился однажды. Тогда бабушка Бетти, ее дядя и двоюродный брат попали в ДТП. Бабушка погибла на месте трагедии. А дядя и брат ушли из жизни в больнице. День ДТП стал навсегда черным для семьи.

И именно в этот день Бетти решила праздновать свадьбу. Свое решение невеста обосновывает тем, что семь лет назад в этот день познакомилась с будущим мужем. Это произошло за несколько лет до смертельного ДТП.

Теперь мама Бетти не знает, что делать. Переносить свадьбу девушка наотрез отказывается. Скандал набирает обороты. Мнения пользователей сети разделились. Одни люди поддерживают маму и отмечают, что свадьбу стоит отпраздновать в любой другой день. В то же время другие отмечают, что Бетти имеет право выбрать дату для своего праздника.