Бетті сказала "так" своєму коханому. Родичі щиро раділи за дівчину й готувалися до весілля. Водночас дата, яку обрала Бетті, шокувала всіх.

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Деталі скандалу

Коли рідні почали відмовлятися від запрошень на весілля, Бетті дуже засмутилася. А сімейний скандал спалахнув після того, коли мама нареченої стала на бік родичів. Жінка розповіла, що у неї була маленька, але дуже щаслива родина.

Світ зупинився одного дня. Тоді бабуся Бетті, її дядько та двоюрідний брат потрапили у ДТП. Бабуся загинула на місці трагедії. А дядько та брат пішли з життя у лікарні. День ДТП став назавжди чорним для сім'ї.

І саме в цей день Бетті вирішила святкувати весілля. Своє рішення наречена обґрунтовує тим, що сім років тому цього дня познайомилася з майбутнім чоловіком. Це сталося за декілька років до смертельної ДТП.

Тепер мама Бетті не знає, що робити. Переносити весілля дівчина навідріз відмовляється. Скандал набирає обертів. Думки користувачів мережі розділилися. Одні люди підтримують маму й наголошують, що весілля варто відсвяткувати у будь-який інший день. Водночас інші наголошують, що Бетті має право обрати дату для свого свята.