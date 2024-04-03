По дороге в церковь: муж отменил венчание, потому что невеста переписывалась с бывшим

В нигерийском городе Ганавури вспыхнул свадебный скандал. Жених отменил свадьбу по дороге в церковь, потому что невеста якобы переписывалась с бывшим.

Инцидент всколыхнул весь город. Один из гостей свадьбы, которая не состоялась, рассказал, что все произошло очень неожиданно. Торжественная процессия уже двигалась к церкви. Казалось: ничто не может разрушить сказочный момент счастья и любви.

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Однако жених вдруг увидел, что его любимая якобы переписывается с бывшим. Это так возмутило мужчину, что он решил немедленно остановить свадьбу. Мнения гостей разделились. Некоторые поддержали жениха и отметили, что невесте, очевидно, лучше выйти замуж за бывшего, если она не может удержаться от общения с ним в такой торжественный момент. Некоторые даже решили, что невеста может вроде бы изменять уже в первые годы семейной жизни.

В то же время есть и те, кто поддержал невесту. Они отмечают, что девушка не сделала ничего плохого. Ни о какой измене здесь не говорится.

Я плакала, как ребенок, когда возвращалась домой. Просто представляю себе боль, которую испытывает эта девушка. О, Боже... Никогда такого не видела. Женщинам приходится много пережить. Мне очень грустно,

– отметила визажистка невесты.

Некоторые отмечают, что невесте на самом деле повезло. Судьба спасла ее от брака с мужем, который унизил ее на глазах у целого города.