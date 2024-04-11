Одна из сиамских близняшек нашла свою любовь и рассказала об отношениях с бойфрендом

Кармен и Люпита Андраде – сиамские близняшки. Девушки живут полной жизнью: посещают концерты, фестивали, путешествуют и делятся историями о своей жизни в блоге.

В соцсетях девушки иногда делятся деталями о своей жизни. В частности, личной. Love 24 рассказывает, что известно об отношениях Кармен и Даниэля.

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Кармен рассказала о своих отношениях

Кармен и Даниэль познакомились в онлайн-приложении для знакомств. Это произошло еще в 2020 году. Девушка решила сразу расставлять все точки над "и" и сообщала, что у нее есть сиамская близняшка. Это привлекало внимание некоторых людей с фетишами. В то же время Кармен сразу поняла, что Даниэль – не такой.

Он не начал с вопроса о моем состоянии. У меня социальная тревожность, и мне приходилось отменять свидания в последнюю минуту, но по дороге к нему я чувствовала себя спокойно,

– призналась Кармен.

Близняшек часто спрашивают о сексе. Кармен замечает, что это – странно и неуместно. У девушек – общая репродуктивная система, но Люпита – асексуальна.

Люпита и Даниэль – подружились. Когда парень остается ночевать у девушек, и Кармен засыпает первой, Даниэль и Люпита могут долго разговаривать.

Кроме того, девушки признаются, что ни одна из них не хочет в будущем детей. Поэтому с этим не будет никаких сложностей.