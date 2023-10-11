Неудачная шутка жениха испортила момент клятв на свадьбе: курьезное видео

Церемония клятв на свадьбе – особое событие, к которому с трепетом относятся все влюбленные. В такой момент лучше не шутить, ведь это может оказаться неуместным. Попытка жениха посмеяться во время свадьбы обернулась неприятными последствиями.

Шутка, которая все испортила

Жених написал свою речь на бумаге. Его возлюбленная сияла от счастья, пока он не вытащил из кармана костюма этот листок.

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"Ты любовь всей моей жизни, ты самая красивая", – начал читать Дуглас. Однако когда кто-то из гостей засмеялся, невеста заметила, что на листе прописными буквами пишет: "Спасите меня!". Она была возмущена и ударила мужчину букетом.

"Я шучу, это шутка, это шутка", – пытался оправдаться жених. На что возлюбленная ответила: "Это не смешно".

Из реакции невесты было заметно, что такая шутка мужа ее изрядно расстроила и возмутила. От счастливой улыбки не осталось и следа. Она могла воспринять это как унижение, ведь в этот момент смеялась только одна женщина из присутствующих – снимавшая неудобный момент на видео.

Смотрите видео, как жених испортил церемонию обетов:

Такое поведение мужчины возмутило не только невесту. Тренер из свиданий раскритиковала выходку жениха.

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Что заставляет мужчину унизить женщину, с которой он стоит у алтаря? Я не уважаю людей, которые используют этот день как возможность дешево посмеяться,

– подчеркнула тренер в своем тиктоке.

Пользователи сети тоже не заметили ничего смешного в шутке жениха